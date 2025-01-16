Популярный российский комик раскрыл реакцию жены на шутки о ней

Комик Чабдаров рассказал, что его жена нормально относится к шуткам о ней

Популярный российский комик Расул Чабдаров раскрыл реакцию жены на шутки о ней. Подробностями он поделился в подкасте Влада Аганова, доступном на YouTube.

Чабдаров рассказал, что его супруга нормально относится к шуткам о ней. «Я иногда ее предупреждаю, что такая тема будет, но в целом она моя муза, заставляет меня реагировать, не буду говорить, что раздражает меня, но я реагирую на что-то», — пояснил комик.

Юморист отметил, что, несмотря на многочисленные шутки о супруге, он любит жену. «Как и любая женщина, как и любой человек, с которым ты находишься в контакте, так или иначе тебя раздражает в любом случае, и я реагирую, и она реагирует, и напряжение вот такое вот, а я это напряжение [выношу в юмор]», — сказал он.

Ранее Расул Чабдаров рассказал, что в юности жил и работал в Турции. По словам комика, он решил вернуться на родину, так как «чувствовал себя гастарбайтером» в чужой стране.