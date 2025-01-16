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17:38, 16 января 2025Наука и техника

Разведка США выбрала 13 компаний для предоставления спутниковых снимков

SpaceNews: Разведка США выбрала компании для предоставления спутниковых снимков
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Joe Skipper / Reuters

Национальное агентство геопространственной разведки США выбрало 13 компаний для предоставления спутниковых снимков. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Выбранные поставщики включают Airbus US Space & Defense, BAE Systems, Booz Allen Hamilton, BlackSky, BlueHalo, CACI, Deloitte, Electromagnetic Systems, Maxar Intelligence, NV5 Geospatial, Planet Labs, Royce Geospatial и Ursa Space Systems.

Сумма контракта Luno В составляет 200 миллионов долларов на пять лет. Компании будут конкурировать за предоставление правительственному агентству спутниковых данных и их обработку.

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В сентябре агентство в рамках аналогичного контракта Luno A на сумму 290 миллионов долларов выбрало десять компаний. Все они входят в список поставщиков Luno B.

Ранее издание сообщило, что минобороны Нидерландов заключило контракт с американской компанией Maxar Intelligence на поставку спутниковых снимков.

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