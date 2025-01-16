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06:06, 16 января 2025Интернет и СМИ

Роскомнадзор раскрыл число оказавшихся в сети данных россиян

Роскомнадзор: 710 млн записей о россиянах утекли в сеть в 2024 году
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В 2024 году было зафиксировано 135 утечек баз данных, из-за чего в сети оказались 710 миллионов записей о россиянах. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Роскомнадзора.

«В 2024 году Роскомнадзор зафиксировал 135 случаев распространения в интернете баз данных, содержащих более 710 миллионов записей», — раскрыли в ведомстве число данных.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о введении оборотных штрафов для компаний, допустивших повторную утечку персональных данных.

До того глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что количество утечек персональных данных превышает все допустимые пределы.

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