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12:28, 16 января 2025Силовые структуры

Силовики пришли с обысками к российским разработчикам приложения проверки машин

В Екатеринбурге полиция проводит обыски в офисе IT-компании SpectrumData
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Екатеринбурге полицейские пришли с обысками в офис IT-компании SpectrumData, которая разработала приложение по проверке автомобилей «Автокод Профи». Об этом «Коммерсанту» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов проводят оперативные мероприятия, им необходимо во всем детально разобраться. Обыски в компании начались ранним утром 16 января, прибывшие силовики «положили лицом в пол» сотрудников офиса и изъяли у них телефоны, уточняет 66.ru.

Визит силовиков к разработчикам связывают с несанкционированным разглашением персональных данных, пишет Telegram-канал Mash.

Компания SpectrumData является IT-компанией федерального уровня с офисами в Москве и Екатеринбурге. Она занимается управлением рисками на основе больших данных о людях, организациях, автомобилях и объектах недвижимости. В числе ее разработок приложения «Автокод Профи», «Автобаза», Spectrum Бюро, CheckPerson.

9 января сообщалось, что в Хамовническом суде Москвы начались прения сторон по уголовному делу основателя международной процессинговой компании ChronoPay Павла Врублевского, обвиняемого в крупном интернет-мошенничестве. Прокурор просил суд приговорить программиста к 12 годам лишения свободы.

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