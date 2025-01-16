Силовики пришли с обысками к российским разработчикам приложения проверки машин

В Екатеринбурге полиция проводит обыски в офисе IT-компании SpectrumData

В Екатеринбурге полицейские пришли с обысками в офис IT-компании SpectrumData, которая разработала приложение по проверке автомобилей «Автокод Профи». Об этом «Коммерсанту» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов проводят оперативные мероприятия, им необходимо во всем детально разобраться. Обыски в компании начались ранним утром 16 января, прибывшие силовики «положили лицом в пол» сотрудников офиса и изъяли у них телефоны, уточняет 66.ru.

Визит силовиков к разработчикам связывают с несанкционированным разглашением персональных данных, пишет Telegram-канал Mash.

Компания SpectrumData является IT-компанией федерального уровня с офисами в Москве и Екатеринбурге. Она занимается управлением рисками на основе больших данных о людях, организациях, автомобилях и объектах недвижимости. В числе ее разработок приложения «Автокод Профи», «Автобаза», Spectrum Бюро, CheckPerson.

9 января сообщалось, что в Хамовническом суде Москвы начались прения сторон по уголовному делу основателя международной процессинговой компании ChronoPay Павла Врублевского, обвиняемого в крупном интернет-мошенничестве. Прокурор просил суд приговорить программиста к 12 годам лишения свободы.