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00:51, 16 января 2025Наука и техника

В Канаде впервые в истории записали звук падения метеорита на Землю

CBC: В Канаде впервые в истории записали звук падения метеорита на Землю
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Om Mishra / Unsplash

Первый в истории зафиксированный на видео со звуком случай падения метеорита произошел в Канаде. Об этом сообщает CBC News.

Учеными были исследованы осколки весом порядка 95 грамм. Их обнаружил житель острова Принца Эдуарда Джо Велаидум перед своим домом. Выяснилось, что образцы принадлежат к хондритам — наиболее распространенным космическим камням, которые падают на Землю. Этот метеорит назвали «Шарлоттаунский».

Инцидент произошел в июле 2024 года. Скорость падения метеорита составляла не менее 200 километров в час. Сотрудник Альбертского университета Крис Херд сообщил, что это первый в истории попавший на камеру со звуком случай падения метеорита.

В октябре международная группа ученых из CNRS, Европейской южной обсерватории и Карлова университета установила, что 70 процентов всех известных упавших на Землю метеоритов происходят из трех молодых семейств астероидов.

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