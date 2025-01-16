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05:22, 16 января 2025Мир

В Словакии рассказали об отношении к прекращению транзита газа из России

Словацкий депутат Кери: Братислава не согласится с запретом транзита газа из РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Daniel Raunig / Reuters

Словакия никогда не согласится с постоянными попытками Украины использовать в политических целях вопрос о транзите российского газа в Европу. Об этом заявил глава комитета по международным делам Национального совета (парламент) Словакии Мариан Кери, пишут «Известия».

«Мы никогда не будем согласны с тем, чтобы закончился транзит газа из России в Европу. Мы, Словакия, в тяжелой позиции, поскольку у нас нет выхода к морю. Мы внутри Европы. А это проблема для Словакии», — отметил он.

Если транзит газа не возобновится, то, как сказал словацкий премьер-министр Роберт Фицо, ответом на действия Украины может стать прекращение гуманитарной помощи. Также Братислава может применить так называемое право вето в Евросоюзе, предупредил Кери.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев не планирует возобновлять транзит российского газа в Европу, об этой позиции было неоднократно объявлено, и менять ее украинские власти не планируют.

До этого Фицо грозил Киеву блокировать инициативы поддержки Украины на общеевропейском уровне. Он также предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться для переговоров, но когда тот пригласил его в Киев, словацкий премьер не отреагировал.

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