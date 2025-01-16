Врач указала на провоцирующие мигрень факторы

Невролог Аникина назвала голод и сильные нагрузки провокаторами мигрени

Мигрень может развиваться по многим неочевидным причинам, включая голод и сильные эмоциональные и физические нагрузки, предупредила невролог Марина Аникина. На факторы, усиливающие болезненное состояние, она указала в интервью радио Sputnik.

По словам врача, как и любая другая хроническая боль, мигрень может возникать из-за перегрузок, в том числе эмоциональных, и недостатка отдыха. «Это сигнал организма, что сейчас ты делаешь что-то, что ему противоестественно, иногда на уровне физическом — сильная загрузка, иногда на уровне эмоциональном. Эта загрузка тебя просто обнуляет в плане энергии», — подчеркнула она.

Еще одним провокатором мигрени Аникина назвала голод, а также употребление копченостей, солений, острой пищи и некоторых продуктов брожения, включая пиво, кефир, квас, молодые сыры. Вызвать приступ может и холодная погода, поскольку при понижении температуры воздуха может произойти спазм сосудов.

Ранее эксперт Екатерина Демьяновская назвала частоту головной боли, сигнализирующей о мигрени. По словам врача, приступы мигрени у взрослых могут появляться от одного до 15 раз в месяц и более и длиться от нескольких часов до трех суток.