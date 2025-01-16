Вяльбе рассказала о мешающем лыжникам на Кубке России в Казани запахе плова

Президент ФЛГР Вяльбе заявила о мешающем лыжникам на КР в Казани запахе плова

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила атмосферу на этапе Кубка России в Казани. Ее слова приводит ТАСС.

Специалист назвала ее очень хорошей, а также упомянула один фактор, который мешает спортсменам. «Плов замечательный. Не знаю, как спортсмены бегут, они там, мне кажется, на конце дистанции чувствуют эти запахи. Им тоже нелегко приходится в этом плане, потому что аппетит разгорается», — добавила она.

Вяльбе также отметила поддержку болельщиков в Казани. «Один из немногих городов, где мы соревнуемся, в котором много болельщиков», — заявила она.

Этап Кубка России проходит в Казани с 16 по 19 января. Российские лыжники с весны 2022 года отстранены от международных соревнований.