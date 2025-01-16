Захарова объяснила заявления Запада о следе России в повреждении кабелей на Балтике

Захарова: Слова о следе РФ в повреждении кабелей нацелены против экспорта нефти

Слова западных политиков о якобы следе Москвы в повреждении кабелей на дне Балтийского моря нацелены против экспорта российской нефти. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«ЕС вообще понимает, что разворачивается на глазах у всего мирового сообщества? Может, они все-таки одернут киевский режим, а может, самих себя? Ведь киевский режим угрожает функционированию инфраструктуры, которая обеспечивает поступление российского газа в отдельные страны — члены Европейского союза. Но Брюссель с этим не торопится, куда интереснее "разматывать" и "заматывать" историю с телекоммуникационным кабелем», — отметила представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова подчеркнула, что вместо принципиальной оценки попыток Украины нанести удары по инфраструктуре «Турецкого потока» ЕС ограничивается лишь невнятными заявлениями.

13 января Минобороны России заявило о попытке Украины двумя днями ранее атаковать дронами компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае с помощью беспилотников. Военное ведомство утверждало, что сбить удалось девять БПЛА, однако повреждения получило здание и оборудование газоизмерительной станции.