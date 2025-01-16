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15:21, 16 января 2025Мир

Захарова ответила на вопрос об Украине цитатой из песни Игоря Николаева

Захарова о подготовке документа по Украине для США: Первая причина — это ты
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Первая причина — это ты, а вторая все твои мечты. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала подготовку Москвой документа по конфликту на Украине для новой администрации избранного президента США Дональда Трампа, процитировав песню Игоря Николаева «Пять причин», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Говоря о том, подготовила ли Россия какой-то документ, адресованный США с перечислением каких-то шагов [по урегулированию конфликта на Украине], мне напомнил известную песню Игоря Николаева: "Первая причина — это ты, а вторая все твои мечты". Вот, видимо, так должен быть составлен этот документ», — пошутила дипломат.

Захарова указала на то, что российская позиция по урегулированию украинского кризиса была «предельно четко» изложена президентом России Владимиром Путиным, а также затем развита главой МИД Сергеем Лавровым и другими российскими дипломатами на международных площадках.

Ранее Захарова описала антиисторичные заявления на мероприятии под эгидой европейской структуры под названием «Совет по преподаванию истории в Европе» можно только описать словами кринж и мем. По ее словам, она использовала именно такие слова, чтобы объяснить западной аудитории, как Россия относится к «псевдотворчеству таких якобы исторических структур».

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