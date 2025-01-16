Захарова описала одну структуру Совета Европы словами кринж и мем

Захарова: Обсерватория по преподаванию истории в Европе — это кринж и мем

Антиисторичные заявления на мероприятии под эгидой европейской структуры под названием «Обсерватория по преподаванию истории в Европе» можно только описать словами кринж и мем. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Совет Европы создал структуру под названием "Обсерватория по преподаванию истории в Европе", на мероприятиях под эгидой которой звучат антиисторичные заявления. Мы будем наблюдать за антиисторической деятельностью Обсерватории Совета Европы по переформатированию исторической науки, внедрению русофобских теорий (...) Кроме как словами кринж и мем это не описать», — отметила дипломат.

Захарова пояснила, что использовала именно такие слова, чтобы объяснить западной аудитории, как Россия относится к такому «псевдотворчеству таких якобы исторических структур».