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13:05, 16 января 2025Мир

Захарова ответила на угрозы генсека НАТО русским языком в странах ЕС

Захарова об угрозах Рютте русским языком в странах ЕС: Россия хочет безопасности
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Заявления западных деятелей о некой российской угрозе набирают оголтелые обороты, некоторым чиновникам мерещатся призраки времен холодной войны. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга ответила на слова генсека НАТО Марка Рютте, пригрозившего изучением русского языка в случае отказа повышать траты на оборону, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я не знаю, что в этом заявлении Рютте омерзительней — вранье о некой экспансии России или национализм... Рютте бы рассказать, что европейцы и так уже находятся под внешним управлением. Тут тебе и военные базы, и американское ядерное оружие, находящееся на территории стран европейского континента, к которому европейцы не имеют никакого доступа и вообще никак не контролируют», — отметила дипломат, подчеркнув, что Россия хочет только устранения угроз безопасности.

Ранее Рютте заявил, что страны Европейского союза (ЕС) будут через пять лет учить русский язык, если не повысят траты на оборону выше нынешней планки — 2 процента от ВВП. При этом Рютте добавил, что избранный президент США Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января, был «много раз прав», когда требовал повышения расходов на оборону в рамках Североатлантического альянса.

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