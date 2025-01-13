Генсек НАТО пригрозил странам ЕС изучением русского языка

Страны Европейского союза (ЕС) будут через пять лет учить русский язык, если они не повысят траты на оборону выше нынешней планки в два процента от ВВП. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает агентство Reuters.
«Если мы этого не сделаем, через 4-5 лет нам придется идти на курсы русского языка или ехать в Новую Зеландию», — рассказал политик.
При этом Рютте добавил, что избранный президент США Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января, был «много раз прав», когда требовал повышение расходов на оборону в рамках Североатлантического альянса.
Ранее Рютте заявил, что НАТО должно увеличить в пять раз расходы на оборону для показателя в 10 процентов от ВВП, в случае если военный блок хочет действовать вне зоны своих границ. В частности, он предположил, что военный блок мог бы действовать вне зоны своей ответственности, чтобы создать новую систему альянсов.