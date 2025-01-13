Генсек НАТО пригрозил странам ЕС изучением русского языка

Генсек НАТО Рютте: ЕС будет учить русский язык, если не повысит траты на оборону

Страны Европейского союза (ЕС) будут через пять лет учить русский язык, если они не повысят траты на оборону выше нынешней планки в два процента от ВВП. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает агентство Reuters.

«Если мы этого не сделаем, через 4-5 лет нам придется идти на курсы русского языка или ехать в Новую Зеландию», — рассказал политик.

При этом Рютте добавил, что избранный президент США Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января, был «много раз прав», когда требовал повышение расходов на оборону в рамках Североатлантического альянса.

Ранее Рютте заявил, что НАТО должно увеличить в пять раз расходы на оборону для показателя в 10 процентов от ВВП, в случае если военный блок хочет действовать вне зоны своих границ. В частности, он предположил, что военный блок мог бы действовать вне зоны своей ответственности, чтобы создать новую систему альянсов.