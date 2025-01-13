Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:21, 13 января 2025Мир

Генсек НАТО пригрозил странам ЕС изучением русского языка

Генсек НАТО Рютте: ЕС будет учить русский язык, если не повысит траты на оборону
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Attila Husejnow / Globallookpress.com

Страны Европейского союза (ЕС) будут через пять лет учить русский язык, если они не повысят траты на оборону выше нынешней планки в два процента от ВВП. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает агентство Reuters.

«Если мы этого не сделаем, через 4-5 лет нам придется идти на курсы русского языка или ехать в Новую Зеландию», — рассказал политик.

При этом Рютте добавил, что избранный президент США Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января, был «много раз прав», когда требовал повышение расходов на оборону в рамках Североатлантического альянса.

Ранее Рютте заявил, что НАТО должно увеличить в пять раз расходы на оборону для показателя в 10 процентов от ВВП, в случае если военный блок хочет действовать вне зоны своих границ. В частности, он предположил, что военный блок мог бы действовать вне зоны своей ответственности, чтобы создать новую систему альянсов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В деле о теракте против генерала Кириллова появились новые фигуранты

      Создателя популярного аниме обвинили в педофилии

      Врач предупредила о смертельной опасности популярного алкогольного напитка

      В Эстонии предложили законопроект о закрытии границы с Россией

      Чемпионка Украины по гребле сбежала в Россию после призыва

      В Турции испытали планирующую авиабомбу TOLUN

      Россиянин изрезал знакомого ножом и вынес его на лестничную площадку

      Туриста нашли бездыханным в гостинице Таиланда при загадочных обстоятельствах

      Секс-коуч указала на неочевидный признак обреченных отношений

      Убийца восемь месяцев прятался от полиции благодаря бородатому гоблину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше