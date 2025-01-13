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20:08, 13 января 2025Мир

В НАТО допустили увеличение расходов на НАТО в пять раз при одном условии

Генсек Рютте: НАТО должно тратить 10 процентов на оборону для действий вне блока
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ole Martin Wold / Reuters

НАТО должно увеличить в пять раз расходы на оборону для показателя в 10 процентов от ВВП, в случае если военный блок хочет действовать вне зоны своих границ. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, передает агентство Reuters.

«Здорово было бы иметь что-то вроде европейского НАТО, но тогда забудьте про 2 процента ВВП. Тогда вам надо будет повысить [оборонные] расходы до 8-10 процентов», — отметил генсек.

Рютте также подчеркнул, что избранный президент США Дональд Трамп был прав, когда во время своего первого президентского срока начал требовать от стран НАТО повышения расходов на оборону в пределах трех процентов от ВВП.

Ранее Рютте заявил, что на данный момент времени Украина неспособна вести переговоры с Россией об урегулировании вооруженного конфликта с позиции силы из-за растущих проблем в своих войсках. При этом генеральный секретарь подчеркнул, что страны Североатлантического альянса должны продолжать военные поставки Киеву.

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