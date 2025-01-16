Захарова пригласила жителей КНР в Москву на китайском языке

Представитель МИД Захарова пригласила гостей из КНР в Москву на китайском языке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга пригласила жителей КНР в Москву. Высокопоставленный дипломат обратилась к ним на китайском языке, передает агентство «РИА Новости».

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства заявила, что приглашает гостей из этой азиатской страны в российскую столицу для совместного празднования китайского Нового года.

«Ждем туристов из Китая для встречи с новыми друзьями», — сказала она сначала по-русски, а затем продолжила по-китайски.

Ранее стало известно, что китайцы массово устремились в Санкт-Петербург. Количество медицинских туристов из КНР в этом российском городе в 2024 году выросло почти втрое по сравнению с 2023-м.