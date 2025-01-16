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14:56, 16 января 2025Мир

Захарова заявила об ожесточенной борьбе Украины и Канады за место нового штата США

Захарова: За место нового штата США развернется борьба между Канадой и Украиной
Семен Александров (редактор)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

За место нового штата США развернется ожесточенная борьба между Канадой и Украиной. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру».

«Я думаю, Украина так просто свое место американского штата не отдаст», — сказала дипломат.

Комментируя слова избранного американского президента Дональда Трампа о том, что Гренландия должна стать частью США, представитель ведомства отметила, что международное право не избирательно и не является сферой, где сильный может отодвинуть всех остальных и набрать все, что ему нужно.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен обсудила с избранным президентом США Дональдом Трампом вопрос Гренландии и заявила, что остров сам должен принимать решение о предоставлении ему независимости. В ходе беседы премьер-министр сослалась на заявления председателя парламента Гренландии Мюте Эгеде о том, что Гренландия не продается.

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