Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:50, 16 января 2025Мир

Захарова заявила об уничтожении Британией населения Афганистана в 2001-2021 годах

Захарова: У Британии фактически был карт-бланш на уничтожение афганцев
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

У Специальной авиадесантной службы Британии фактически был карт-бланш на уничтожение афганцев в период оккупации страны в 2001-2021 годах. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова со ссылкой на неназванного бывшего офицера британского спецназа, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат рассказала, что, по данным ряда британских СМИ, было проведено закрытое расследование, в ходе которого выяснилось, что объектами внесудебных казней зачастую становились подростки младше 16 лет. «Ничего не напоминает? Это же, в принципе, то же самое, чем занимается киевский режим», — уточнила она.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, население Афганистана уничтожалось для развлечений. Она подчеркнула, что во время рейдов самолетов США и Британии бомбили свадебные процессии, похороны, но потом в НАТО говорили, что перепутали процессии со скопищем бандитов. Дипломат призвала Вашингтон и НАТО не покрывать преступников и привлечь их к ответственности.

Ранее Захарова уличила США в помощи Украине ради собственной выгоды. Она заявила, что Вашингтон принес на алтарь Украину только для того, чтобы кто-то в США набивал себе карманы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Под Москвой предотвратили нападение на школу. Старшеклассник несколько лет обсуждал в пабликах массовые расправы

      Лукашенко отказался «с петлей на шее» защищать Польшу от наплыва мигрантов

      Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе заметили на тайном свидании

      Моргенштерн провел последний концерт перед отправкой на реабилитацию и попрощался

      Названа лучшая тренировка для ускорения похудения

      Назван самый популярный у россиян седан

      Путину доложили о пострадавших при уборке пляжей от мазута волонтерах

      В Кремле выразили готовность помогать Приднестровью с газом

      Россиянам назвали способы выселить проблемного соседа

      Киллер перепутал жертву и случайно устранил не того человека

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше