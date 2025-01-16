Захарова: У Британии фактически был карт-бланш на уничтожение афганцев

У Специальной авиадесантной службы Британии фактически был карт-бланш на уничтожение афганцев в период оккупации страны в 2001-2021 годах. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова со ссылкой на неназванного бывшего офицера британского спецназа, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат рассказала, что, по данным ряда британских СМИ, было проведено закрытое расследование, в ходе которого выяснилось, что объектами внесудебных казней зачастую становились подростки младше 16 лет. «Ничего не напоминает? Это же, в принципе, то же самое, чем занимается киевский режим», — уточнила она.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, население Афганистана уничтожалось для развлечений. Она подчеркнула, что во время рейдов самолетов США и Британии бомбили свадебные процессии, похороны, но потом в НАТО говорили, что перепутали процессии со скопищем бандитов. Дипломат призвала Вашингтон и НАТО не покрывать преступников и привлечь их к ответственности.

Ранее Захарова уличила США в помощи Украине ради собственной выгоды. Она заявила, что Вашингтон принес на алтарь Украину только для того, чтобы кто-то в США набивал себе карманы.