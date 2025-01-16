Захарова: Сбои помощи Украине США не волнуют, их интересует собственная выгода

Сбои в помощи Украине США не волнуют, их интересует только собственная выгода. В этом Вашингтон уличила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат напомнила о заявлении главы Пентагона Ллойда Остина, что помощь Украине помогла США инвестировать 70 миллиардов долларов в свой военно-промышленный комплекс (ВПК).

«Это все вообще до рядовых граждан Украины доходит или нет? Приоритеты заокеанскими хозяевами Украины расставлены четко, недвусмысленно. На алтарь принесены граждане Украины и Украина в целом только для того, чтобы кто-то в США набивал себе карманы», — подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин в совместной статье для The New York Times заявили, что США получили прибыль от конфликта на Украине, укрепив свой ВПК. Кроме того, они добавили, что в стране появляется большое количество рабочих мест в оборонном секторе из-за продолжающегося украинского кризиса.