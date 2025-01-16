Зять Трампа построит курорт в Албании

Bloomberg: Зять Трампа построит в Албании курорт за $1,4 млрд

Правительство Албании предварительно одобрило зятю избранного президента США Дональда Трампа Джареду Кушнеру строительство курорта в стране стоимостью 1,4 миллиарда долларов (примерно 144 миллиарда рублей). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ.

Курорт будет располагаться на бывшей военной базе на острове Сазан у южного побережья страны. В настоящее время команда Кушнера может начать экологическую экспертизу и другие подготовительные работы на участке.

Решение принято Комитетом по стратегическим инвестициям под председательством премьер-министра Албании Эди Рамы. Отмечается, что страна оставляет за собой право отозвать разрешение, если условия проекта не будут соблюдены.

В последнее время Албания пользуется повышенным интересом у туристов: в 2024 году страну посетили 11,7 миллиона иностранцев.

Ранее российский бизнесмен Аркадий Ротенберг рассказал, что вложит 15 миллиардов рублей в строительство отелей в Крыму. Он построит гостиничный комплекс «Рахиль» на месте санатория «Жемчужина» в Ялте.