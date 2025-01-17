12-летний мальчик угнал машину и попался с оружием и наркотиками

В США 12-летний мальчик угнал машину отца с оружием и наркотиками

В штате Мичиган, США, 12-летний мальчик попался полицейским на угнанном внедорожнике отца с оружием и наркотиками. Об этом сообщает Michigan Live.

К сотрудникам офиса шерифа округа Гранд-Траверс обратился владелец украденной машины. Он объяснил, что его красный Chevrolet Blazer украл его собственный малолетний сын. Мужчина отслеживал его движение и помог шерифам из другого округа перехватить мальчика. Подростку удалось проехать около 145 километров.

Кроме мальчика в машине никого не было. Однако внутри внедорожника правоохранителям удалось найти помповое оружие 12-го калибра с несколькими патронами и немного марихуаны. Мальчик не объяснил, куда направлялся. Лишь признался, что захотел уйти из дома, потому что там ему было плохо.

Мальчика взяли под стражу и отпустили, когда за ним приехали родители. Ожидается, что ему предъявят обвинения в вождении транспортного средства без прав, ношении оружия без лицензии и хранении наркотических веществ.

Ранее сообщалось, что в штате Огайо, США, маленькая девочка угнала внедорожник матери ради поездки в магазин. Она рассказала, что в пути создала аварийную ситуацию лишь один раз, когда врезалась в почтовый ящик.

