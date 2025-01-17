124-летняя женщина поделилась секретами долголетия

124-летняя женщина из Китая назвала четкий распорядок дня секретом долгой жизни

Женщина из Китая, которая отпраздновала 124-й день рождения, поделилась секретами долголетия. Об этом пишет South China Morning Post.

Цю Чайши родилась в 1901 году, когда Китаем правила династия Цинь. 1 января Цю отпраздновала день рождения, став одной из самых долгих жителей города Нанкин. В семье Цю вместе живут шесть поколений: одной из ее внучек уже 60 лет. При этом возраст Цю не был официально подтвержден организациями за пределами Китая, несмотря на то, что дата ее рождения указана в ее хукоу — национальной системе регистрации домохозяйств, которую используют на материковой части страны.

Недавно Цю назвала секреты долгой жизни. Она подчеркнула, что ведет аскетичный образ жизни с четким распорядком дня: ест три раза в день по расписанию, гуляет после еды и ложится спать около восьми вечера. Цю до сих пор самостоятельно расчесывается, разводит огонь, кормит гусей и даже с легкостью поднимается по лестнице.

Ее любимое блюдо — каша из тыквы, зимней дыни и измельченной кукурузы, заправленная ложкой свиного сала. По словам внучки Цю, долгожительница питает слабость к свиному салу, но теперь, по рекомендации врачей, ест его в умеренных количествах.

Абсолютный подтвержденный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман (Jeanne Calment), которой не стало в возрасте 122 лет и 164 дней, однако исследователи подвергают ее возраст сомнению.

Ранее сообщалось, что старейший мужчина в Великобритании отпраздновал 110-летие и вспомнил, как в годы Второй мировой войны ему приходилось пить морскую воду и питаться собачьими лакомствами. Долгожитель считает, что из-за такого рациона его внутренности «замариновались», поэтому он до сих пор жив.