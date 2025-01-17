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23:50, 17 января 2025Культура

Американский актер в шутку захотел резиденцию от Трампа

Актер Мел Гибсон пошутил о полагающейся ему как послу Трампа резиденции
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американский актер и режиссер Мел Гибсон пошутил о том, что ему нужна резиденция как спецпосланнику избранного президента США Дональда Трампа в Голливуде. Об этом он заявил в интервью изданию Variety.

Он подчеркнул, что услышал призыв будущего главы Белого дома. «Моя обязанность как гражданина — дать любые помощь и советы, какие я могу. Есть ли шансы, что к этой должности прилагается резиденция посла?» — поинтересовался актер.

Ранее Трамп назначил Сильвестра Сталлоне, Мела Гибсона и Джона Войта специальными послами в Голливуде. «Эти три очень талантливых человека будут моими глазами и ушами, и я сделаю то, что они предложат», — заявил он. Политик также заверил, что Голливуд ожидает «золотой век».

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