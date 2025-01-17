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06:30, 17 января 2025Наука и техника

Кредитную карту Apple задумали закрыть

Reuters: Goldman Sachs прекратит выпуск кредитной карты вместе с Apple
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: chainarong06 / Shutterstock / Fotodom

В финансовом конгломерате Goldman Sachs задумались разорвать контракт с корпорацией Apple по выпуску кредитной карты. Об этом сообщает Reuters.

Генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон рассказал аналитикам и инвесторам, что соглашение с Apple относительно выпуска и поддержки карты Apple Card может завершиться досрочно. Настоящий договор был заключен до 2030 года. Об этом Соломон заявил аналитикам и инвесторам во время телефонной конференции, посвященной финансовым результатам компании.

Руководитель финансового конгломерата заметил, что в 2024 году Apple Card снизила рентабельность капитала Goldman Sachs на 75–100 базисных пунктов. «Однако в 2025 и 2026 годах ситуация улучшится», — пообещал Соломон. Однако в этой связи продукт могут закрыть, если Apple не найдет нового партнера.

Apple Card — кредитная карта, предназначенная для использования потребителями гаджетов и сервисов Apple. Карта была запущена в августе 2019 года, она доступна только на территории США.

По словам специалистов Reuters, кредитный продукт Apple курирует подразделение платформенных решений Goldman Sachs. В 2024 году оно зафиксировало годовой чистый убыток в размере 859 миллионов долларов.

В июне корпорация Apple объявила о закрытии сервиса рассрочки Pay Later в США. При этом услуги сервиса продолжат оказывать на глобальном рынке.

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