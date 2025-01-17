Байден попытался раскритиковать Путина и не смог

Байден не смог сформулировать критику в адрес Путина, выступая на военной базе

Уходящий президент США Джо Байден не смог внятно объяснить, о чем он говорил с президентом России Владимиром Путиным, и сформулировать критику в его адрес. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, в ходе выступления на военной базе в пригороде Вашингтона Арлингтоне Байден, говоря о российском президенте, произнес бессвязный набор слов.

«Когда я говорил с ним по телефону, он сказал, что хочет, чтобы мы были Финляндией Европы. Я тогда по-настоящему указал ему на то, что вы не получите Финляндию Европы. Вы получите финляндизацию не Европы. Вы увидите вступление Европы в НАТО. Вступление Финляндии в НАТО, вступление Швеции в НАТО», — заявил Байден в своем выступлении.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Путин и Байден поддерживали непрямые каналы связи с момента начала специальной военной операции в феврале 2022 года, хотя не общались с тех пор напрямую. Как утверждает издание, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан негласно инициировал серию звонков помощнику президента России Юрию Ушакову.

