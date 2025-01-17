Бывшие адвокаты Навального получили до 5,5 года колонии по делу об эстремизме

Бывшие адвокаты Навального получили от 3,5 до 5,5 года по делу об экстремизме

Во Владимирской области Петушинский районный суд приговорил бывших адвокатов Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера (все внесены Росфинмониторингом в перечень террористов) к срокам от 3,5 до 5,5 года лишения свободы по делу об экстремизме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одного из фигурантов Андрея Гривцова.

Кобзев, Сергунин и Липцер признаны виновными по части 2 статьи 282.1 УК РФ («Участие в экстремистском сообществе»). Так, Кобзев получил 5,5 года, Липцер — пять лет, а Сергунин — 3,5 года. Они будут отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, каждый из них лишен права заниматься профессиональной деятельностью по оказанию юридических услуг на три года.

По данным агентства, Гривцов сказал, что защита осужденных подаст апелляцию на этот приговор.

Ранее сообщалось, что прокурор запросил для них наказание на сроки от 5,5 до 5 лет и 11 месяцев лишения свободы. Согласно материалам уголовного дела, следователи считают, что адвокаты, используя свой статус, посещали колонию, где находился Навальный, регулярно передавали информацию между участниками экстремистского сообщества, тем самым содействуя ему в его руководстве.

В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии. По данным следствия, не позднее 2014 года он создал экстремистское сообщество, деятельность которого была направлена на подрыв государственной целостности и конституционного строя в России. Для финансирования организации руководство учредило восемь НКО, среди которых были фирмы и фонды.