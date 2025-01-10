Российский суд назначил дату оглашения приговора троим адвокатам Навального

Суд 17 января огласит приговор трем адвокатам Навального

Петушинский суд Владимирской области назначил на 17 января оглашение приговора троим адвокатам Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России), которых обвиняют в экстремизме. Об этом сообщает РИА Новости.

Судебный процесс над Игорем Сергуниным, Вадимом Кобзевым и Алексеем Липцером (внесены Росфинмониторингом в перечень террористов) проходит в закрытом режиме.

Прокурор запросил для них наказание на сроки от 5,5 до 5 лет и 11 месяцев лишения свободы с признанием вины по статье 282.1 УК РФ («Участие в экстремистском сообществе»). Защита подсудимых просит вынести им оправдательный приговор.

Согласно материалам уголовного дела, следователи считают, что адвокаты, используя свой статус, посещали колонию, где находился Навальный, регулярно передавали информацию между участниками экстремистского сообщества, тем самым содействуя ему в его руководстве.

В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии. По данным следствия, не позднее 2014 года он создал экстремистское сообщество, деятельность которого была направлена на подрыв государственной целостности и конституционного строя в России. Для финансирования организации руководство учредило восемь НКО, среди которых были фирмы и фонды.