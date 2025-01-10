Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:25, 10 января 2025Силовые структуры

Российский суд назначил дату оглашения приговора троим адвокатам Навального

Суд 17 января огласит приговор трем адвокатам Навального
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Петушинский суд Владимирской области назначил на 17 января оглашение приговора троим адвокатам Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России), которых обвиняют в экстремизме. Об этом сообщает РИА Новости.

Судебный процесс над Игорем Сергуниным, Вадимом Кобзевым и Алексеем Липцером (внесены Росфинмониторингом в перечень террористов) проходит в закрытом режиме.

Прокурор запросил для них наказание на сроки от 5,5 до 5 лет и 11 месяцев лишения свободы с признанием вины по статье 282.1 УК РФ («Участие в экстремистском сообществе»). Защита подсудимых просит вынести им оправдательный приговор.

Согласно материалам уголовного дела, следователи считают, что адвокаты, используя свой статус, посещали колонию, где находился Навальный, регулярно передавали информацию между участниками экстремистского сообщества, тем самым содействуя ему в его руководстве.

В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии. По данным следствия, не позднее 2014 года он создал экстремистское сообщество, деятельность которого была направлена на подрыв государственной целостности и конституционного строя в России. Для финансирования организации руководство учредило восемь НКО, среди которых были фирмы и фонды.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Подросток с ножами и горючей жидкостью ворвался в курскую школу. Перед этим он оставил послание в учебном чате

      Нидерланды закупили для Украины снаряды на сумму более миллиарда евро

      Раскрыта правда о романе Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер

      Российским прокурорам поручили максимально погрузиться в новую цифровую эпоху

      Силовики задержали подозреваемых в похищении двух россиян

      В «Ростехе» рассказали о заставляющем помалкивать «стальном кулаке»

      В МИД Украины отреагировали на решение Трампа встретиться с Путиным

      Продюсер известного кулинарного шоу на Первом канале объяснил его закрытие

      В 2024 году Германию накрыло волной банкротств

      Россиянка матом отреагировала на плакат с невернувшимся бойцом СВО и попала на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше