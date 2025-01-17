Фицо возмутился приглашением Зеленского в Киев

Фицо назвал ребяческим приглашение Зеленского в Киев

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо раскритиковал приглашение президента Украины Владимира Зеленского в Киев. Свое мнение он высказал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам политика, предложение главы республики провести встречу в украинской столице является ребяческим.

Ранее стало известно, что Фицо отказался ехать в Киев по приглашению Зеленского для переговоров о транзите газа. Словацкий премьер предложил провести встречу в другом месте — на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе. Он добавил, что пока не получил ответа от украинской стороны.