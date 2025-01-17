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21:31, 17 января 2025Мир

Премьер Словакии выбрал место встречи с Зеленским

Премьер Словакии Фицо предложил Зеленскому встретиться на полях ВЭФ в Давосе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться 21 января на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе. Об этом он написал в своем Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Политик уточнил, что в Киеве пока не ответили на это предложение. При этом, отметил он, Братислава уже несколько дней предлагает провести переговоры с украинской стороной на высшем уровне.

Ранее вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар указал, что Зеленский пригласил Фицо в Киев так, будто предложил ему выпить пива. «Так, по-моему, политика на высшем уровне функционировать не может», — заявил он.

13 января Зеленский позвал Фицо в Киев в ответ на предложение встретиться у границы двух стран. Так он ответил на предложение премьера Словакии о встрече, чтобы урегулировать возникший спор между двумя государствами.

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