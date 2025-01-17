Приглашение Зеленским Фицо в Киев сравнили с предложением выпить пива

Гашпар: Зеленский пригласил Фицо в Киев так, будто предложил выпить пива

Украинский лидер Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Киев так, будто предложил ему выпить пива, что недопустимо в дипломатии. Об этом заявил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар, сообщает РИА Новости.

«Зеленский одним предложением в соцсети Twitter позвал премьера Словакии в Киев таким способом, как будто зовет его выпить пива. Так, по-моему, политика на высшем уровне функционировать не может», — отметил он.

Ранее Роберт Фицо заявил, что остановка транзита российского газа через Украину вредит Европейскому союзу (ЕС) и помогает США увеличить поставки газа в регион.

Кроме того, он предложил Владимиру Зеленскому провести встречу неподалеку от границы Украины и Словакии. Президент Украины в ответ позвал премьер-министра Словакии в Киев фразой «окей, приезжай в Киев в пятницу».