Футболист «Манчестер Юнайтед» оформил хет-трик в матче АПЛ за 12 минут

Футболист «Манчестер Юнайтед» Диалло оформил хет-трик в матче АПЛ за 12 минут

«Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Саутгемптон» в матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 16 января, и завершилась со счетом 3:1 в пользу манкунианцев. В концовке первого тайма гости вышли вперед благодаря автоголу Мануэль Угарте, но в концовке игры форвард МЮ Амад Диалло в течение 12 минут оформил хет-трик.

МЮ прервал серию из четырех матчей без побед, набрал 26 очков и вышел на 12-е место в АПЛ. В активе «Саутгемптона» шесть очков, клуб замыкает турнирную таблицу.

МЮ в следующем туре 19 января на своем поле примет «Брайтон». «Саутгемптон» в тот же день на выезде сыграет с «Ноттингем Форест».