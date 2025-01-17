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17:47, 17 января 2025Наука и техника

Иран представил новую ракету «359»

ImpNavigator: Иран представил новую барражирующую зенитную ракету «359»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал ImpNavigator

Иран представил новую барражирующую зенитную ракету «359», которая может поражать цели на расстоянии около 150 километров. Об этом сообщает Telegram-канал ImpNavigator.

В публикации обратили внимание на эпизод документального фильма о противовоздушной обороне Ирана. В нем представили ракету, которая стала развитием изделия «358». Новый перехватчик намного больше прошлой модели, что может указывать на наличие более мощного турбореактивного двигателя. Автор предположил, что «359» получила двигатель Tolou-10.

Заявленная дальность поражения целей — 150 километров, а высота — более девяти километров. Аппарат развивает скорость до 1000 километров в час. Также он мог получить более мощную боевую часть.

Ранее в январе издание The War Zone писало, что Министерство Военно-воздушных сил США предрекло появление зенитных ракет с дальностью около 1600 километров у потенциального противника.

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