«Калашников» выполнил контракт на поставку бронебойных патронов

«Калашников»: ЦНИИточмаш выполнил контракты на поставку патронов СП10 и СП11

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн «Калашников») в 2024 году выполнил контракты на поставку бронебойных патронов калибра 9 миллиметров. Об этом сообщили в концерне.

«Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения полностью выполнил в 2024 году обязательства госконтрактов по поставкам 9-миллиметровых пистолетных патронов индексов СП10 и СП11. Оба изделия не первый год востребованы заказчиками», — говорится в сообщении.

В концерне отметили, что патрон СП10 с пулей со стальным термоупрочненным сердечником превосходит конкурентов по бронебойности и кучности стрельбы. Боеприпас используется при стрельбе из пистолетов и пистолетов-пулеметов. СП10 калибра 9 на 21 миллиметр способен поражать живую силу противника в бронежилетах второго класса на дальности 50 метров.

Патрон СП11 с пулей со свинцовым сердечником — это более доступный аналог СП10. Боеприпас имеет более низкий шанс рикошета пули, поэтому он лучше подходит для отработки навыков стрельбы в тирах.

В апреле 2024 года стало известно, что ЦНИИточмаш выполнил государственный контракт на поставку пистолетов СР1МП «Гюрза» и пистолетов-пулеметов СР2М «Вереск» заказчику.