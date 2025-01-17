Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:33, 17 января 2025Наука и техника

«Калашников» выполнил контракт на поставку бронебойных патронов

«Калашников»: ЦНИИточмаш выполнил контракты на поставку патронов СП10 и СП11
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн «Калашников») в 2024 году выполнил контракты на поставку бронебойных патронов калибра 9 миллиметров. Об этом сообщили в концерне.

«Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения полностью выполнил в 2024 году обязательства госконтрактов по поставкам 9-миллиметровых пистолетных патронов индексов СП10 и СП11. Оба изделия не первый год востребованы заказчиками», — говорится в сообщении.

В концерне отметили, что патрон СП10 с пулей со стальным термоупрочненным сердечником превосходит конкурентов по бронебойности и кучности стрельбы. Боеприпас используется при стрельбе из пистолетов и пистолетов-пулеметов. СП10 калибра 9 на 21 миллиметр способен поражать живую силу противника в бронежилетах второго класса на дальности 50 метров.

Материалы по теме:
Прямо в цель. Российский автомат Калашникова стал символом свободы и завоевал мир. Какое оружие придет ему на смену?
Прямо в цель.Российский автомат Калашникова стал символом свободы и завоевал мир. Какое оружие придет ему на смену?
9 ноября 2022
«Это ружье должно быть массовым» 145 лет назад родился создатель легендарного советского оружия. Как оно остановило нацистов?
«Это ружье должно быть массовым»145 лет назад родился создатель легендарного советского оружия. Как оно остановило нацистов?
2 января 2025

Патрон СП11 с пулей со свинцовым сердечником — это более доступный аналог СП10. Боеприпас имеет более низкий шанс рикошета пули, поэтому он лучше подходит для отработки навыков стрельбы в тирах.

В апреле 2024 года стало известно, что ЦНИИточмаш выполнил государственный контракт на поставку пистолетов СР1МП «Гюрза» и пистолетов-пулеметов СР2М «Вереск» заказчику.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Курская область — это разменная монета». ВСУ перебрасывают резервы и технику НАТО в российское приграничье. Что затеял Киев?

      В России высмеяли 100-летнее соглашение Украины и Великобритании

      Россияне бросились скупать пластиковые купели

      СК расследует атаку ВСУ на волонтеров в Запорожской области

      В Европе забеспокоились из-за возвращения замороженных активов России

      Россиянам назвали самую экологически чистую рыбу

      Названы самые безопасные авиакомпании мира

      «Калашников» выполнил контракт на поставку бронебойных патронов

      В отношении бывшего ректора БФУ и его заместителя возбудили новое уголовное дело

      Бердский маньяк решил обжаловать пожизненный срок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше