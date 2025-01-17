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17:48, 17 января 2025Силовые структуры

На миллионы блогерши Лерчек наложили арест до конца судебного разбирательства

Суд до конца разбирательства арестовал 45 млн руб. блогерши Лерчек
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Суд продлил домашний арест Лерчек

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Миллионы рублей, принадлежащих блогерше Валерии Чекалиной (Лерчек), арестованы до конца судебного разбирательства. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным канала, речь идет о 45 миллионах рублей. Указанные денежные средства арестованы на весь срок предварительного следствия и судебного разбирательства.

Ранее суд в Москве продлил срок домашнего ареста для блогерши и ее бывшего мужа Артема Чекалина до 25 января. Экс-супруги обвиняются в незаконном переводе валюты.

По данным столичной прокуратуры, Чекалины обеспечивали заключение договоров с иностранной компанией при продаже курсов, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Им может грозить до десяти лет лишения свободы.

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