На миллионы блогерши Лерчек наложили арест до конца судебного разбирательства

Миллионы рублей, принадлежащих блогерше Валерии Чекалиной (Лерчек), арестованы до конца судебного разбирательства. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.
По данным канала, речь идет о 45 миллионах рублей. Указанные денежные средства арестованы на весь срок предварительного следствия и судебного разбирательства.
Ранее суд в Москве продлил срок домашнего ареста для блогерши и ее бывшего мужа Артема Чекалина до 25 января. Экс-супруги обвиняются в незаконном переводе валюты.
По данным столичной прокуратуры, Чекалины обеспечивали заключение договоров с иностранной компанией при продаже курсов, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Им может грозить до десяти лет лишения свободы.