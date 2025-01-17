На миллионы блогерши Лерчек наложили арест до конца судебного разбирательства

Суд до конца разбирательства арестовал 45 млн руб. блогерши Лерчек

Миллионы рублей, принадлежащих блогерше Валерии Чекалиной (Лерчек), арестованы до конца судебного разбирательства. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным канала, речь идет о 45 миллионах рублей. Указанные денежные средства арестованы на весь срок предварительного следствия и судебного разбирательства.

Ранее суд в Москве продлил срок домашнего ареста для блогерши и ее бывшего мужа Артема Чекалина до 25 января. Экс-супруги обвиняются в незаконном переводе валюты.

По данным столичной прокуратуры, Чекалины обеспечивали заключение договоров с иностранной компанией при продаже курсов, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Им может грозить до десяти лет лишения свободы.

