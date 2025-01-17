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09:56, 17 января 2025Бывший СССР

На Западе рассказали о неспособности ВСУ остановить удар России под Красноармейском

Военный аналитик Репке: Украина не может остановить удар РФ под Красноармейском
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут остановить фланговый удар российских войск под Покровском (украинское название Красноармейска). Об этом пишет военный аналитик газеты Bild Юлиан Репке в социальной сети X.

Он сообщил, что Вооруженные силы России вошли в два поселения в 10 километрах к западу от Красноармейска. Аналитик заключил, что по всем признакам ранее успешная тактика российских войск фланговых обходов приведет к успеху и в этом городе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал инициативу на востоке Украины за российскими военными. Он объяснил это замедленными поставками вооружения для украинских солдат.

До этого стало известно о создании крупнейшего котла для ВСУ за все время военного конфликта. В него попадут подразделения украинских войск, находящиеся в Красноармейске, Мирнограде и соседних районах.

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