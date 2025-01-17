На Западе рассказали о неспособности ВСУ остановить удар России под Красноармейском

Военный аналитик Репке: Украина не может остановить удар РФ под Красноармейском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут остановить фланговый удар российских войск под Покровском (украинское название Красноармейска). Об этом пишет военный аналитик газеты Bild Юлиан Репке в социальной сети X.

Он сообщил, что Вооруженные силы России вошли в два поселения в 10 километрах к западу от Красноармейска. Аналитик заключил, что по всем признакам ранее успешная тактика российских войск фланговых обходов приведет к успеху и в этом городе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал инициативу на востоке Украины за российскими военными. Он объяснил это замедленными поставками вооружения для украинских солдат.

До этого стало известно о создании крупнейшего котла для ВСУ за все время военного конфликта. В него попадут подразделения украинских войск, находящиеся в Красноармейске, Мирнограде и соседних районах.