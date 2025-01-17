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00:32, 17 января 2025Из жизни

Охотники на уток нашли в лесу человеческие останки

В США охотники на уток нашли человеческие останки возле шоссе
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В штате Северная Каролина, США, нашли человеческие останки в лесу. Об этом сообщает CBS News.

Двое охотников на уток наткнулись в лесу возле шоссе на человеческие останки, о которых сразу сообщили полиции. Полицейские оцепили территорию и изучили ее.

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Останки пока не опознаны. Сколько они пролежали в лесу не сообщается.

Ранее сообщалось, что полиция нашла останки мужчины на свалке в графстве Эссекс, Англия, спустя два месяца после исчезновения. Полиция разыскивает предполагаемого преступника.

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