Останки мужчины нашли на свалке спустя два месяца после его исчезновения

В Великобритании останки пропавшего мужчины оказались на свалке

Полиция нашла останки пропавшего в середине ноября мужчины на свалке в графстве Эссекс, Англия. Об этом сообщает Sky News.

46-летнего Кумали Турхана последний раз видели 19 ноября в пабе The Globe. После он перестал выходить на связь с семьей и не появился на работе. Полицейские 45 дней вели поиски мужчины и обнаружили его останки лишь спустя два месяца после его исчезновения.

38-летний Джейхан Динлер оказался последним человеком, который виделся с Турханом. В день его пропажи он улетел из Великобритании на самолете. Сейчас его разыскивает полиция. По ее версии, в совершении преступления Динлеру помогал бездомный мужчина из Румынии — Киприан Илия. Илию задержали, но он не признал свою вину.

Ранее сообщалось, что в лесу штата Нью-Джерси, США, случайно нашли человеческие останки. Они были спрятаны в переносном холодильнике.

