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02:30, 17 января 2025Забота о себе

Парам посоветовали необычную прелюдию для повышения сексуального возбуждения

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: NDAB Creativity / Shutterstock / Fotodom

Текстовые сообщения эротического содержания могут стать хорошей формой сексуальной прелюдии, считает эксперт по отношениям Майк Андерсон. Как начать переписку для повышения возбуждения, он рассказал изданию с Men's Health.

Андерсон убежден, что отправка пикантных сообщений эмоционально сближает пары. «Кроме того, они создают чувство предвкушения и волнения. Когда вы наконец увидите друг друга лично, это сексуальное напряжение будет взрывным», — подчеркнул эксперт.

Чтобы переписка не получилось неловкой, Андерсон посоветовал заранее подготовить несколько вариантов сообщений, а также позаботится о правильном времени отправки. Например, по его словам, не следует писать на пикантные темы в разгар рабочего дня или во время семейного застолья.

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Андерсон также добавил, что эротические сообщения могут быть разных типов: дразнящие («Угадай, что на мне надето» или «У меня есть несколько идей, чем мы займемся, когда ты вернешься домой»), комплиментарными («Ты чертовски сексуален», «Твое тело невероятно»), сообщения-ожидания («Думаю о тебе весь день. Что ты сделаешь, когда мы увидимся?», «Не нужно готовить ужин, все что мне нужно — это ты»). Кроме того, эксперт назвал хорошей идеей написать партнеру о своих эротических фантазиях или рассказать, что больше всего понравилось во время прошлого полового акта.

Наконец эксперт предупредил, что прежде чем слать такие сообщения, нужно убедиться, что человеку нравятся эротические сообщения и он не против их получать.

Ранее американская тиктокерша Сара Баус подсказала нестандартный способ спасти отношения и помириться во время ссоры. Она считает, что остановить конфликт может кодовое слово «пингвин».

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