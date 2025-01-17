Парам посоветовали необычную прелюдию для повышения сексуального возбуждения

Текстовые сообщения эротического содержания могут стать хорошей формой сексуальной прелюдии, считает эксперт по отношениям Майк Андерсон. Как начать переписку для повышения возбуждения, он рассказал изданию с Men's Health.

Андерсон убежден, что отправка пикантных сообщений эмоционально сближает пары. «Кроме того, они создают чувство предвкушения и волнения. Когда вы наконец увидите друг друга лично, это сексуальное напряжение будет взрывным», — подчеркнул эксперт.

Чтобы переписка не получилось неловкой, Андерсон посоветовал заранее подготовить несколько вариантов сообщений, а также позаботится о правильном времени отправки. Например, по его словам, не следует писать на пикантные темы в разгар рабочего дня или во время семейного застолья.

Андерсон также добавил, что эротические сообщения могут быть разных типов: дразнящие («Угадай, что на мне надето» или «У меня есть несколько идей, чем мы займемся, когда ты вернешься домой»), комплиментарными («Ты чертовски сексуален», «Твое тело невероятно»), сообщения-ожидания («Думаю о тебе весь день. Что ты сделаешь, когда мы увидимся?», «Не нужно готовить ужин, все что мне нужно — это ты»). Кроме того, эксперт назвал хорошей идеей написать партнеру о своих эротических фантазиях или рассказать, что больше всего понравилось во время прошлого полового акта.

Наконец эксперт предупредил, что прежде чем слать такие сообщения, нужно убедиться, что человеку нравятся эротические сообщения и он не против их получать.

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