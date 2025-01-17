В российском городе семье вместо аварийного жилья предложили готовую рухнуть квартиру

В Первоуральске семье вместо ветхого жилья предложили готовую рухнуть квартиру

Для жителей Первоуральска переселение из аварийного жилья обернулось еще большим ухудшением жилищных условий. Какую квартиру предложили взамен горожанам, передает телеканал «ОТВ».

Новым вариантом жилья оказалась недовольна семья из городского поселка Прогресс. По договору соцнайма местная администрация предоставила им квартиру, готовую в любой момент рухнуть: стены в комнатах потрескались, потолок выглядит хлипким и опасным, а в полу виднеются дыры. Даже ремонт на такой жилплощади не обещает никаких перспектив — перекрытия могут не выдержать и сложиться. «Здесь ни ремонта, ничего нет. У администрации по документам все четко, все хорошо у них. Мне сейчас куда идти жить?» — сетует глава семьи. В администрации, однако, заявили, что претензий при подписании договора соцнайма от мужчины не получали. В любом случае, по их словам, иного варианта для проживания они предоставить не могут — резерв пуст.

В другом российском городе, Махачкале, жителям погоревшего общежития не могут выдать иное жилье с конца декабря. Спустя больше чем полмесяца после пожара горожане вынуждены обитать в закопченных комнатах. Пламя повредило перекрытия и полы, мебель и бытовая техника сгорели либо оказались залиты во время тушения.