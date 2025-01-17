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17:50, 17 января 2025Мир

Путин назвал прорывным новый договор с Ираном

Путин: Договор о стратегическом партнерстве России и Ирана является прорывным
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном является прорывным. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом, передает ТАСС.

«Этот по-настоящему прорывной документ направлен на создание необходимых условий для стабильного и устойчивого развития России и Ирана, а также всего Евразийского региона», — подчеркнул президент.

Путин объяснил смысл подписанного с Ираном Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, указав на то, что Москва и Тегеран «едины в стремлении не останавливаться на достигнутом и вывести отношения двух государств на качественно новый уровень».

Ранее Путин и Пезешкиан подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана, церемония проходила в Кремле. По словам лидеров государств, документ охватывает всевозможные сферы сотрудничества, такие как «оборона, энергетика, финансы, промышленность, культура, наука, а также борьба с терроризмом во всем мире».

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