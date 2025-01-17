Раскрыты новые подробности расследования авиакатастрофы в Южной Корее

MBN: В двигателях разбившегося в Южной Корее самолета обнаружили перья

В двигателях разбившегося в Южной Корее самолета авиакомпании Jeju Air обнаружили птичьи перья. Новые подробности расследования авиакатастрофы раскрыл телеканал MBN.

Отмечается, что перья нашли в двух двигателях с обеих сторон пассажирского лайнера. По мнению журналистов телеканала, эта находка повышает вероятность версии, что неисправность двигателей возникла именно из-за столкновения с птицами. Более того, предполагается, что в результате этого произошел и сбой в электропитании.

29 декабря стало известно, что самолет Boeing 737-800 7C2216, выполнявший рейс из Бангкока в Муан, разбился. По предварительным данным, борт столкнулся со стаей птиц, а позднее у него отказали шасси.