Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:45, 17 января 2025Путешествия

Раскрыты новые подробности расследования авиакатастрофы в Южной Корее

MBN: В двигателях разбившегося в Южной Корее самолета обнаружили перья
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Kwak Kyung / IMAGO / Matrix Images / Globallookpress.com

В двигателях разбившегося в Южной Корее самолета авиакомпании Jeju Air обнаружили птичьи перья. Новые подробности расследования авиакатастрофы раскрыл телеканал MBN.

Отмечается, что перья нашли в двух двигателях с обеих сторон пассажирского лайнера. По мнению журналистов телеканала, эта находка повышает вероятность версии, что неисправность двигателей возникла именно из-за столкновения с птицами. Более того, предполагается, что в результате этого произошел и сбой в электропитании.

29 декабря стало известно, что самолет Boeing 737-800 7C2216, выполнявший рейс из Бангкока в Муан, разбился. По предварительным данным, борт столкнулся со стаей птиц, а позднее у него отказали шасси.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты новые подробности расследования авиакатастрофы в Южной Корее

      Тренер «Вашингтона» восхитился Овечкиным

      Задержанный за сбор данных для военной разведки Украины россиянин попал на видео

      Россиянам назвали три правила выбора огурцов

      Расправившийся с киллером Михаила Круга осужденный пожизненно лидер ОПГ женился в колонии

      ВСУ решили перебросить резервные подразделения в Курскую область и попытаться атаковать

      Вовлекавший детей в зацепинг россиянин стал фигурантом нового дела

      ФСБ задержала россиянина за сбор данных для военной разведки Украины

      На Западе рассказали о неспособности ВСУ остановить удар России под Красноармейском

      В Госдуме заявили о вызывающих испанский стыд российских полицейских

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше