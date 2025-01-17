Раскрыты возможности «умного» прицела от «Калашникова»

Эксперт Лазарев: Новый прицел «Калашникова» повысит эффективность ведения огня

Система управления огня с прицелом, способная вести огонь при наведении на цель, недавно запатентованная концерном «Калашников», способна многократно повысить эффективность применения оружия. Возможности умного прицела в беседе с ТАСС раскрыл специалист по стрелковому вооружению, руководитель канала Lazarev Tactical Константин Лазарев.

«Профессионалу с большим опытом такой прицел будет, скорее всего, оказывать большую помощь, потому что он будет как минимум сокращать время на прицеливание», — считает эксперт.

По его оценке, приоритетной целью для стрелкового орудия с таким прицелом могут стать беспилотник, анализ траектории движения которых требует использования компьютера и передовых интеллектуальных систем.

Ранее агентство со ссылкой на реферат к изобретению сообщило, что «Калашников» запатентовал систему управления огня с прицелом, способную вести огонь при наведении на цель.

Речь идет о компьютеризированной системе, использующей машинное обучение. Приборная часть системы включает дальномер с баллистическим вычислителем и метеостанцией и прицел с компьютерным модулем.