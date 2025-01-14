«Калашников» запатентовал ведущий огонь при наведении прицел

Концерн «Калашников» запатентовал прицел, ведущий огонь при наведении на цель

Концерн «Калашников» запатентовал систему управления огня с прицелом, способную вести огонь при наведении на цель. Об этом со ссылкой на реферат к изобретению сообщает ТАСС.

Речь идет о компьютеризированной системе, использующей машинное обучение. «При невозможности выполнения процессов распознавания цели при осуществлении автоматизированной стрельбы выстрел производится в момент совпадения положения оружия с положением, при котором прицельная марка совпадала с целью», — говорится в документе.

Приборная часть системы включает дальномер с баллистическим вычислителем и метеостанцией и прицел с компьютерным модулем. Также комплекс оснащен подствольным гранатометом, способным вести огонь в автоматическом режиме. Особенностью системы является оперативная замена съемных модулей в зависимости от решаемой задачи.

Согласно проведенным в условиях лаборатории испытаниям, использование системы увеличивает вероятность поражения головной цели на дальности 300 метров в 1,6 раза, грудной — в 1,4.

Ранее концерн сообщил о том, что в 2024 году нарастил производство станков на 63 процента.