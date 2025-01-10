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17:45, 10 января 2025Наука и техника

«Калашников» нарастил производство станков

«Калашников»: В 2024 году концерн нарастил производство станков на 63 процента
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В 2024 году концерн «Калашников» нарастил производство станков на 63 процента. Об этом компания сообщила на своем сайте.

Общая сумма выполненных контрактов превысила полмиллиарда рублей. Заказы российских и иностранных компаний по поставкам станков серии 250ИТВМ, станков с ЧПУ ИТ42 и шарико-винтовых передач исполнены в полном объеме.

Портфель контрактов на текущий год уже сформирован, ведутся переговоры на заказы на 2026-2027 годы. «Параллельно ведется запуск производства по контракту с новым зарубежным партнером», — отметили в концерне.

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В декабре «Калашников» показал испытания оборудования для дистанционного управления противотанковым ракетным комплексом «Конкурс-М».

В том же месяце концерн сообщил, что выполнил все контракты 2024 года на поставку дронов-камикадзе «Куб» и беспилотников «Гранат».

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