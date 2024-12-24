«Калашников» поставил все дроны «Куб» по контрактам 2024 года

«Калашников» выполнил контракты 2024 года на поставку дронов-камикадзе «Куб»

Концерн «Калашников» выполнил все контракты 2024 года на поставку дронов-камикадзе «Куб» и беспилотников «Гранат». Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

«Концерн "Калашников" в полном объеме и в срок выполнил поставки возимых комплексов дистанционного наблюдения и ретрансляции с беспилотными летательными аппаратами "Гранат-4" и управляемых боеприпасов "КУБ" увеличенного могущества по контрактам 2024 года», — говорится в сообщении.

В концерне напомнили, что в 2024 году производство дронов и управляемых боеприпасов на мощностях «Калашникова» выросло в десять раз.

Дрон-камикадзе «Куб» предназначен для поражения одиночных и групповых целей в тактической глубине противника. Аппарат, который можно применять в любое время суток, наводится на цель по заданным координатам. Система управления «Куба» обеспечивает передачу и прием команд управления в реальном масштабе времени.

Ранее в декабре гендиректор «Калашникова» Алан Лушников сообщил о создании дрона-камикадзе «Куб-10Э» с повышенными дальностью и боевым могуществом.