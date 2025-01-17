Россиянам назвали алгоритм действий при падении сосулек

Эксперт по ЖКХ Бондарь: На падающие с крыш снег и сосульки нужно жаловаться в УК

При угрозе падения или падении с крыш снега и сосулек следует жаловаться в управляющую компанию (УК). Таким советом в разговоре с NEWS.ru поделился общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Падение снега или льда с крыш зданий может привести к повреждению имущества и травмам. При обращении важно приложить доказательства причинения ущерба. Информацию об обслуживающей организации чаще всего можно найти на табло в подъезде, напомнил эксперт.

При падении на человека снега или сосульки важно вызвать скорую помощь для фиксации травм и медицинского осмотра. Желательно также найти свидетелей и записать их контакты, после чего вызвать полицию.

В случае, если управляющая компания (УК) уклоняется от ответственности, оценить ущерб может независимая экспертиза. С необходимыми документами пострадавший может подать претензию виновной стороне, а в случае отказа обратиться в суд.

Ранее общественник и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь посоветовал автомобилистам при падении на машину снега или сосульки обратиться в полицию или автоинспекцию. С протоколов осмотра, справкой из полиции и результатами независимой экспертизы следует обратиться в страховую компанию.