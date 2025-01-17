Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:25, 17 января 2025Экономика

Россиянам назвали алгоритм действий при падении сосулек

Эксперт по ЖКХ Бондарь: На падающие с крыш снег и сосульки нужно жаловаться в УК
Мария Черкасова

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

При угрозе падения или падении с крыш снега и сосулек следует жаловаться в управляющую компанию (УК). Таким советом в разговоре с NEWS.ru поделился общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Падение снега или льда с крыш зданий может привести к повреждению имущества и травмам. При обращении важно приложить доказательства причинения ущерба. Информацию об обслуживающей организации чаще всего можно найти на табло в подъезде, напомнил эксперт.

При падении на человека снега или сосульки важно вызвать скорую помощь для фиксации травм и медицинского осмотра. Желательно также найти свидетелей и записать их контакты, после чего вызвать полицию.

В случае, если управляющая компания (УК) уклоняется от ответственности, оценить ущерб может независимая экспертиза. С необходимыми документами пострадавший может подать претензию виновной стороне, а в случае отказа обратиться в суд.

Ранее общественник и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь посоветовал автомобилистам при падении на машину снега или сосульки обратиться в полицию или автоинспекцию. С протоколов осмотра, справкой из полиции и результатами независимой экспертизы следует обратиться в страховую компанию.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Космический корабль Starship взорвался во время тестового полета. Что стало причиной катастрофы детища Илона Маска?

      В Кремле оценили вероятность приглашения Украины в НАТО из-за договора с Британией

      Мужчинам и женщинам порекомендовали эффективные методы лечения облысения

      Байден перепутал атаку ХАМАС на Израиль с терактами 11 сентября

      В США заявили о «невыносимо высоком» риске прямой военной конфронтации с Россией

      В Кремле оценили возможность изменений позиций США по украинскому конфликту

      В Японии заявили о безвыходном положении Украины на поле боя

      В Кремле связали ситуацию в зоне СВО и рейтинг Путина

      В Кремле прокомментировали высокие рейтинги Путина в соцопросах

      В трех европейских странах запасы газа опустились ниже 50 процентов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше