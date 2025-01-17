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13:42, 17 января 2025Экономика

Россияне бросились скупать пластиковые купели

Продажи пластиковых купелей выросли на 31 % из-за отсутствия льда на водоемах
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Россияне на фоне теплой погоды этой зимой стали чаще покупать пластиковые купели — их продажи в первой половине января выросли на 31 процент. Об этом сообщили в пресс-службе аналитического центра «Чек индекс» компании «Платформа ОФД», пишет Агентство городских новостей «Москва».

Специалисты пояснили, что спрос на пластиковые купели и другие товары, связанные с крещенским купанием, увеличился из-за отсутствия льда на водоемах и стремлением многих граждан уберечь себя от рисков купания в открытых водоемах. Они отметили, что рост интереса к этой категории товара говорит о сохранении традиции крещенских купаний и о том, что большое количество христиан готовы пройти обряд крещенского очищения. «По данным за период 1-15 января 2025 года, россияне стали чаще покупать пластиковые купели. Число покупок выросло на 31 процент. Средний чек составляет 3,5 тысячи рублей — на 12 процентов выше, чем в прошлом году», — поделились информацией в пресс-службе, добавив, что в начале января число покупок товаров с упоминанием атрибутики для крещенского купания выросло на 21 процент. Средний чек покупки увеличился на 13 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 1,4 тысячи рублей. Что касается спроса на крестильные комплекты, а также туники и рубашки для купания, положительная динамика составила 29 процентов и 9 процентов соответственно, а размер среднего чека вырос на 14 процентов, до 1,2 тысячи рублей и на 11 процентов, до 890 рублей соответственно.

Ранее синоптик Михаил Леус рассказал, что в крещенскую ночь, 19 января, в Москве прогнозируется от нуля до минус двух градусов, при этом ощущаться температура будет как минус 8-9 градусов.

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