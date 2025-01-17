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07:30, 17 января 2025Путешествия

Россиянин описал тур в Северную Корею словами «чувствуешь себя как в пионерском лагере»

Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российский путешественник побывал в Северной Корее и назвал ее одним из самых бюджетных заграничных направлений. Свои впечатления он описал в личном блоге «Беспорядочные путешествия» на платформе «Дзен».

Автор рассказал, кто купить тур и получить визу в одну из самых закрытых стран мира оказалось очень просто, а обошлась поездка всего около 100 тысяч рублей вместе с перелетом. По его словам, за эти деньги туристов «встречают, возят повсюду, селят в шикарных отелях, кормят, поят и всячески развлекают».

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При этом гостям нельзя передвигаться по КНДР без сопровождения. «Тут почувствуешь себя как в пионерском лагере, под чутким надзором пионервожатых. Ну а запретный плод, он, как известно, всегда сладок», — выразил мнение о стране россиянин.

С января 2025 года Северная Корея открыла особую экономическую зону «Расон» на северо-востоке страны для всех иностранных туристов. Туда не будут пускать только приезжих из США и Южной Кореи.

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