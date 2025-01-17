Ротенберг высказался о возможной отставке с поста главного тренера СКА

Ротенберг о возможной отставке с поста тренера СКА: Страх в спорте недопустим

Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг высказался о возможной отставке с поста. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Боязнь и страх в спорте недопустимы. Тогда акулы сожрут меня», — заявил Ротенберг. Специалист отметил, что в истории клуба бывали разные периоды, но он будет делать все возможное для побед.

Накануне клуб СКА потерпел четвертое поражение подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда под руководством Ротенберга дома уступила «Северстали» со счетом 4:7.

СКА занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. На счету петербургской команды 55 очков в 45 матчах.

Ротенберг возглавил СКА в январе 2022 года. Специалист также занимает в клубе должность заместителя председателя совета директоров.