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09:28, 17 января 2025Спорт

Ротенберг высказался о возможной отставке с поста главного тренера СКА

Ротенберг о возможной отставке с поста тренера СКА: Страх в спорте недопустим
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг высказался о возможной отставке с поста. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Боязнь и страх в спорте недопустимы. Тогда акулы сожрут меня», — заявил Ротенберг. Специалист отметил, что в истории клуба бывали разные периоды, но он будет делать все возможное для побед.

Накануне клуб СКА потерпел четвертое поражение подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда под руководством Ротенберга дома уступила «Северстали» со счетом 4:7.

СКА занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. На счету петербургской команды 55 очков в 45 матчах.

Ротенберг возглавил СКА в январе 2022 года. Специалист также занимает в клубе должность заместителя председателя совета директоров.

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