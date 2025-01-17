Раскрыта неочевидная польза умных часов

Gastroenterology: Умные часы оказались способны определять заболевание кишечника

Специалисты медицинского учреждения Mount Sinai в Нью-Йорке (США) выяснили, что умные часы могут быть полезны при определении воспалительного заболевания кишечника (ВЗК). Исследование было опубликовано в журнале Gastroenterology.

Ученые раскрыли неочевидную пользу умных часов и носимых гаджетов, анализируя собираемые ими данные. Выяснилось, что смарт-часы и умные кольца Apple Watch, Fitbits и Oura Rings фиксируют информацию о сердце и дыхании, на основе которой можно предсказать обострение ВЗК.

Авторы отметили, что ВЗК диагоностировано у 2,4 миллиона человек в США. При этом современные методы мониторинга заболевания основаны на непосредственном взаимодействии пациентов с лечащими врачами — с анализами крови или кала или посредством прохождения колоноскопии. Умные часы вместе со специальным ПО могут упростить обнаружение болезни.

Выяснилось, что умные гаджеты фиксируют циркадные паттерны вариабельности сердечного ритма, частоту сердечных сокращений, оксигенацию и суточную активность пользователя. Этих данных достаточно, чтобы точно предсказывать ВЗК. Также с помощью носимых девайсов можно определять другие хронические и воспалительные заболевания — например, ревматоидный артрит.

В декабре американские специалисты выяснили, что ремешки для умных часов и фитнес-браслетов могут содержать опасные для здоровья химикаты. Так, в аксессуарах нашли перфторгексановую кислоту (PFHxA), которую также называют «вечным химикатом».