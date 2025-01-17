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10:41, 17 января 2025Путешествия

Стала известна судьба пострадавших в серьезном ДТП на Шри-Ланке россиян

Двое пострадавших в ДТП на Шри-Ланке россиян находятся в тяжелом состоянии
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

Двое российских туристов, пострадавших в результате серьезного ДТП на юге Шри-Ланки, находятся в тяжелом состоянии. О судьбе соотечественников в беседе с ТАСС сообщил глава пресс-службы посольства России в республике Герман Федоров.

По словам дипломата, путешественники направлялись на экскурсию, организованную местным туроператором. «Завтра заведующий консульским отделом посольства выедет в больницу в Тангалле, где находятся раненые», — добавил он.

Ранее стало известно, что автобус с российскими туристами врезался в цементовоз на Шри-Ланке. Пассажиров доставили в больницу с различными травмами, водителя спасти не удалось.

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